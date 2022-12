PIMCO : incertitude sur le rythme et l'ampleur des hausses de taux de la BCE

(AOF) - Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO, reste incertain sur le rythme et l'ampleur des hausses de taux de la BCE, étant donné les grandes incertitudes entourant la dynamique de l'inflation. Le marché évalue actuellement un taux final d'environ 3,25 %, ce qui ne lui semble pas déraisonnable après les déclarations hawkish de jeudi. Le gestionnaire d’actifs rappelle que la BCE a indiqué que le taux final de 3 % évalué par le marché avant la réunion n'est pas jugé suffisamment restrictif à ce stade et devrait être revu à la hausse.

