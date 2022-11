Pimco continue de sous-pondérer les actions

L'économie des marchés développés est également soumise à une pression croissante, car la politique monétaire fonctionne avec un certain décalage. Le gérant anticipe par conséquent des pressions sur les bénéfices des entreprises.

Les modèles de cycle économique de Pimco annoncent en effet une récession en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de l'année qui vient et les principales banques centrales poursuivent le resserrement de leur politique malgré la tension croissante sur les marchés financiers.

" Alors que nous traversons une période d'inflation élevée et de ralentissement économique, nous prenons le parti de l'aborder avec prudence " , explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Pimco maintient sa sous-pondération des actions et se détourne des secteurs cycliques. Le gestionnaire d'actifs privilégie la qualité au sein de ses portefeuilles d'allocation d'actifs. Les marchés obligataires offrent, selon lui, un solide potentiel de rendement compte tenu de la hausse des taux sur l'ensemble du spectre des échéances.

