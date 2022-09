Pimco : 75 is the new 25

(AOF) - Bien que la Fed n'ait pas prévu de contraction du PIB réel sur son horizon de prévision, Pimco juge de plus en plus probable qu'une contraction économique et une hausse plus significative du taux de chômage soient exactement ce qu'il faut pour faire baisser l'inflation. Il cite ainsi des estimations récentes de la Fed de San Francisco situant le NAIRU à 6 % (taux de chômage compatible avec une inflation stable), ce qui suggère qu'une hausse plus importante du taux de chômage est nécessaire pour réancrer l'inflation.

Comme l'inflation se généralise maintenant, prévient le gestionnaire d'actifs, il est beaucoup moins évident qu'elle se modérera d'elle-même sans un resserrement monétaire supplémentaire pour porter les taux d'intérêt réels au-dessus de leur niveau neutre.

" En effet, le risque d'une spirale inflationniste avec une inflation plus élevée contribuant à la hausse des anticipations inflationnistes et ainsi de suite semble plus aigu dans un contexte de tendances inflationnistes désormais plus larges que les seuls chocs d'offre liés à une pandémie ", explique-t-il.

En ce qui concerne les deux prochaines réunions, Pimco pense que les prévisions de la trajectoire des taux impliquent une nouvelle hausse de 75 points de base en novembre, avant que le rythme ne ralentisse en décembre.