Pilgrim's investira 1,3 milliard de dollars au Mexique d'ici à 2030
15/01/2026

Le ministre mexicain de l'économie, Marcelo Ebrard, a déclaré jeudi que le producteur de volaille Pilgrim's allait investir 1,3 milliard de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années.

Cet investissement permettra au Mexique de réduire de 35 % ses importations actuelles de poulet, a ajouté le ministre.

