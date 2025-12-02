 Aller au contenu principal
CAC 40
8 130,59
+0,41%
Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, prend aussi la tête de LVMH Fashion Group
information fournie par AFP 02/12/2025 à 10:54

Pietro Beccari le 16 juin 2022, à Séville en Espagne ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, a été nommé à la tête de LVMH Fashion Group, en remplacement de Sidney Toledano, et cumulera les deux fonctions à partir du 1er janvier, a annoncé le géant du luxe dans un communiqué mardi.

LVMH Fashion Group est la division qui regroupe les maisons Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci et Rossimoda.

Pietro Beccari a rejoint le groupe LVMH en 2006, d'abord comme directeur marketing et communication de Louis Vuitton avant de devenir PDG de Fendi puis de Christian Dior Couture en 2018.

Il a été nommé PDG de Louis Vuitton en 2023.

Le directeur général délégué de Louis Vuitton, Damien Bertrand, devient membre du comité exécutif de LVMH a également annoncé le groupe.

"Après plus de 30 années aux côtés de Bernard Arnault, président-directeur général du groupe LVMH, Sidney Toledano a décidé de cesser ses fonctions opérationnelles", précise le communiqué de presse.

Sidney Toledano, a notamment passé 20 ans à la tête de Dior avant de prendre la direction de LVMH Fashion Group entre 2018 et janvier 2024, puis à nouveau depuis juillet 2025 après la nomination de Michael Burke aux Etats-Unis.

Il "a toujours su répondre présent, en toutes circonstances, avec détermination, talent et loyauté. Il demeure mon conseiller spécial", le loue dans le communiqué Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

CHRISTIAN DIOR
598,0000 EUR Euronext Paris +0,67%
LVMH
645,6000 EUR Euronext Paris +1,32%
