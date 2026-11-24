(Zonebourse.com) - Adyen grappille 0,3% à 825,6 EUR à Amsterdam, après avoir annoncé que son cofondateur et codirecteur général, Pieter van der Does, prendra sa retraite le 31 décembre 2026. Ingo Uytdehaage, qui occupe les fonctions de codirecteur général depuis 2023, deviendra alors l'unique directeur général.

Cette transition intervient à l'occasion du 20e anniversaire du groupe néerlandais de solutions de paiement. Confiant dans les orientations stratégiques de l'entreprise, Pieter van der Does quittera ses fonctions exécutives, mais restera conseiller du groupe.

Pour rappel, Pieter van der Does a cofondé Adyen en 2006 et a accompagné son développement jusqu'à en faire une plateforme mondiale de technologies financières, notamment à travers son introduction en Bourse en 2018. Le groupe affiche une croissance annuelle moyenne à deux chiffres depuis 2007.

"Au cours des dernières années, Pieter van der Does avait déjà pris un recul significatif dans ses relations avec les investisseurs, ne participant plus aux conférences téléphoniques de présentation des résultats et ne jouant qu'un rôle limité lors de la journée investisseurs de l'année dernière", note cependant KBC.

"Ingo Uytdehaage étant depuis plusieurs années le principal représentant du groupe auprès du public en tant que codirecteur général, nous ne nous attendons pas à ce que cette annonce ait un impact majeur", ajoute la banque belge, qui maintient sa recommandation "accumuler" et son objectif de cours de 1 750 EUR.

"Dans sa lettre d'adieu, Pieter van der Does indique que cette transition est préparée depuis plus de trois ans grâce au modèle de codirection générale", souligne pour sa part ING, qui relève aussi la réaffirmation par Adyen de ses objectifs financiers actuels.

"Nous considérons donc cette annonce comme une succession bien préparée plutôt que comme un changement de stratégie ou de thèse d'investissement, même si une réaction initiale des investisseurs ne nous surprendrait pas, compte tenu du rôle historique de Pieter van der Does au sein d'Adyen", conclut ING, qui reste à l'achat avec un objectif de cours de 1 400 EUR.

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