PIERRE & VACANCES : un nouveau plan stratégique sera présenté début mai

AOF - EN SAVOIR PLUS

En guise de conclusion, Pierre & Vacances se dit confiant dans sa capacité à rebondir dès la réouverture de ses Résidences et Domaines. Il ajoute qu'il finalise un nouveau plan stratégique " RE-INVENTION ", qui sera présenté début mai et fixera notamment ses nouveaux objectifs.

Aujourd'hui, les discussions se poursuivent entre le groupe et ses différents partenaires financiers existants ou futurs, sous l'égide des conciliateurs, en vue d'obtenir la mise en place d'un nouveau financement en dette d'un montant total en principal d'au moins 250 millions d'euros, dont une première tranche devrait faire l'objet d'un décaissement au cours du mois de mai prochain et une seconde tranche au début de l'automne 2021, en l'état des discussions.

Les activités du groupe ont été lourdement pénalisées par la poursuite de la crise sanitaire en Europe et les mesures de restriction y afférentes, imposées par les différents gouvernements européens.

(AOF) - Pierre & Vacances a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre de son premier semestre 2020-2021 (octobre à mars). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 297,2 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre est en repli de 57,3% par rapport au premier semestre 2019-2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.