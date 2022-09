Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances: succès de la restructuration financière information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances annonce le succès de ses opérations sur capital prévues par son plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juillet, permettant un désendettement massif et un renforcement de ses fonds propres.



Le produit brut en espèces des opérations de restructuration, soit environ 200 millions d'euros, viendra rembourser en totalité la quote-part de la dette du groupe, d'un montant de 160 millions, appelée à être éteinte au résultat de ces opérations.



Le solde, soit 40 millions, sera affecté à hauteur de 39,5 millions au règlement des dépenses liées aux opérations de restructuration. L'excédent, soit 0,5 million, viendra contribuer au financement des besoins généraux du groupe de tourisme et d'immobilier.





