Pierre & Vacances revoit à la hausse ses ambitions à 5 ans

(AOF) - Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a revu à la hausse ses ambitions à 5 ans à l'occasion de la présentation de ses résultats du premier semestre 2023/2024. Sur cette période, l'Ebitda ajusté s‘établit à -21,4 millions d’euros, en amélioration de 25,4 millions d’euros. La perte nette a également été réduite, passant de 93,1 millions d'euros à 82,4 millions d'euros. Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 1,7%, dont une hausse de 8,9% pour les activités touristiques, à 822,2 millions d'euros.

Pierre & Vacances rehausse ses prévisions

La croissance significative de la performance opérationnelle du groupe sur le semestre lui permet de relever ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2024, avec un Ebitda ajusté supérieur ou égal à 160 millions d'euros hors incidence de produits non-récurrents, ou 170 millions d'euros sur une base non retraitée, contre 145-150 millions d'euros annoncés précédemment, en avance d'un an par rapport au plan d'affaires établi en mars 2022.

Le groupe a obtenu, le 29 mai 2024, les accords de ses établissements prêteurs pour refinancer sa dette corporate (remboursement anticipé de 328 millions d'euros et mise en place d'une facilité (RCF4) de 205 millions d'euros prévus au second semestre de l'exercice), " tournant ainsi définitivement la page de sa restructuration financière, finalisée en septembre 2022 ".

Le spécialiste des loisirs a revu à la hausse ses ambitions à 5 ans. Il cible chiffre d'affaires groupe de 2 milliards d'euros en 2026 (dont 1,960 milliard d'euros pour ses activités touristiques), et de 2,180 milliards d'euros en 2028 (dont 2,130 milliards d'euros pour ses activités touristiques). L'Ebitda ajusté groupe est attendu à 200 millions d'euros en 2026 et à 220 millions d'euros en 2028, dégageant une marge opérationnelle de 10%,

Le spécialiste des loisirs prévoit par ailleurs des investissements de plus de 750 millions d'euros (hors nouveaux développements), dont 550 millions d'euros de Capex financés par le groupe et plus de 200 millions d'euros par les propriétaires bailleurs et autres partenaires tiers,

Pierre & Vacances-Center Parcs affiche un objectif de ratio trésorerie opérationnelle sur Ebitda ajusté de 40% en moyenne sur la période 2024- 2028.

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.