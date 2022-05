Pierre & Vacances : résultats semestriels supérieurs à ceux d’avant-crise

(AOF) - Pierre & Vacances a accusé au premier semestre 2021/2022 une perte nette de 92,4 millions d'euros, contre une perte de 342 millions un an plus tôt. L’Ebitda ajusté s’établit à -8,8 millions d’euros, en forte progression par rapport à la perte enregistrée, dans un contexte de crise sanitaire, au 1er semestre 2020/2021 (-286,1 millions d’euros) et supérieur à celui du 1er semestre 2019.

Après une très bonne saison estivale et un chiffre d'affaires en hausse de 113% au premier trimestre de l'exercice 2021/2022 (vs T1 2020/2021), la dynamique de croissance de l'activité se poursuit au 2ème trimestre de l'exercice (+177% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent).

Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 715,4 millions d'euros sur le 1er semestre, en croissance de 141% vs 2020/2021.

Le groupe a relevé ses perspectives pour l'exercice 2021/2022 et confirmé les orientations stratégiques du plan Réinvention.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les petits parcs d’attraction à la peine

Chiffre d’affaires en recul, investissements à réaliser : ces acteurs ne sortent pas la tête de l’eau. Ces parcs, qui accueillent 100.000 à 350.000 visiteurs par an, ont dû réduire leurs investissements suite à la crise sanitaire. Or chaque année ils investissent entre 10% et 20% de leur chiffre d’affaires pour créer de la nouveauté et attirer une nouvelle clientèle venue d’un peu plus loin et la fidéliser. Nombre de ces acteurs, qui se sont endettés pour faire face à la crise, devront bientôt devoir rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE). À l’issue de la première année, les entreprises peuvent décider de rembourser immédiatement leur PGE, l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires, ou mixer ces deux solutions. Face à un délai qu’il juge insuffisant, le Syndicat national des espaces de loisir d'attractions et culturels (Snelac) demande que le PGE soit transformé en aide à l’investissement pour le secteur ou qu’il soit allongé à 15 ans.