Pierre & Vacances: résultats annuels au-dessus des objectifs information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 09:52

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances a publié hier soir des résultats pour son exercice 2021/2022 supérieurs à ses performances d'avant la crise sanitaire et aux prévisions qu'il avait communiquées au mois d'août.



L'exploitant des domaines Center Parcs a fait état d'un chiffre d'affaires des activités touristiques de 1,54 milliard d'euros sur les 12 mois clos fin septembre, en hausse de 13,1% par rapport à 2018/2019.



Son Ebitda ajusté, hors bénéfice d'éléments non-récurrents, ressort lui à 105 millions d'euros, à comparer avec un objectif fixé à 96 millions d'euros et 79 millions d'euros au titre de l'exercice 2018/2019.



Concernant son nouvel exercice 2022/2023, le groupe - qui a désormais finalisé ses opérations de restructuration capitalistique et financière - s'est dit confiant, mais aussi 'vigilant', concernant sa capacité à compenser la hausse de ses coûts (énergie et salaires notamment) par des hausses de prix sous l'effet de la montée en gamme de son offre.



Sa prévision de chiffre d'affaires des activités touristiques a en conséquence été revue à la hausse, à 1,66 milliards d'euros contre 1,62 millions d'euros précédemment.



Ses objectifs d'Ebitda et de flux de trésorerie demeurent, eux, inchangés?*



Suite à ces résultats meilleurs que prévu et à ses prévisions en partie relevées, l'action Pierre & Vacances grimpait de 6,9% jeudi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.