Pierre & Vacances: relèvement des objectifs

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Pierre & Vacances annonce relever ses objectifs pour 2024, pour viser un EBITDA ajusté d'au moins 160 millions d'euros hors incidence de produits non-récurrents, en avance d'un an par rapport au plan d'affaires de mars 2022.



Il revoit aussi à la hausse ses ambitions à cinq ans, avec des objectifs d'EBITDA ajusté de 200 millions d'euros en 2026 et de 220 millions en 2028, ainsi que des objectifs de chiffre d'affaires de deux milliards en 2026 et de 2,18 milliards en 2028.



Sur son premier semestre 2024 (clos fin mars), le groupe de tourisme a réalisé un résultat net de -82,4 millions d'euros, et un EBITDA ajusté en amélioration de 31% hors incidence de produits non-récurrents comptabilisés, à -32,3 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 1,7% à 822,2 millions d'euros, dont un CA des activités touristiques en croissance de 8,9% à 767,5 millions (avec une accélération à +11,8% au deuxième trimestre après +5,9% au premier).





