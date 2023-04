Pierre & Vacances: relève ses prévisions pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 18:00

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 741,8 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2022/2023 en normes IFRS (contre 636,7 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022).



Le chiffre d'affaires selon le reporting opérationnel s'élève à 808,8 millions d'euros (contre 715,3 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice précédent).



Le chiffre d'affaires Hébergement s'inscrit à 550,1 millions d'euros en croissance de +20,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (en partie affecté par l'émergence du variant Omicron).



Le Groupe relève ses prévisions pour l'exercice 2022/2023. Il vise un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1 700 ME (contre 1 660 ME précédemment), un EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 ME (contre 105 ME) et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 ME (contre 37 ME).