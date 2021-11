Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : pulvérise le support à 8,8E, teste 7,9E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances pulvérise le support à 8,8E du 20/09, et teste 7,9E (nouveau plancher historique) dans la foulée. Le dernier mouvement de balancier 10/9E préfigurait un test des 8E... et le titre se retrouve déjà divisé par plus de 2 depuis son zénith des 16,2E du 24/11/2020.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -13.06%