Pierre & Vacances : procédure amiable de conciliation voulue

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances-Center Parcs annonce que son conseil d'administration a décidé de solliciter l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation, pour 'mener des discussions amiables avec les principaux partenaires du groupe sous l'égide du conciliateur'. 'Parallèlement, l'étude des mesures de renforcement des fonds propres du groupe se poursuit', ajoute-t-il, rappelant qu'il évalue les principales options en vue de faire face au contexte provoqué par la Covid-19. Le groupe se dit 'convaincu qu'il prend ainsi les mesures appropriées pour faire face à cette crise sanitaire inédite' et 'réitère sa confiance dans sa capacité à rebondir dès la réouverture de ses sites grâce à l'attractivité de son offre touristique'.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +1.87%