Pierre & Vacances : 'plusieurs mesures à l'étude'

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances indique que face au contexte inédit, 'plusieurs mesures sont à l'étude, y compris l'instauration de négociations amiables éventuellement encadrées avec ses différents partenaires, et le renforcement de ses fonds propres'. Confirmant une situation lourdement impactée par les mesures de restriction liées à la pandémie, le groupe de tourisme met en avant l'incertitude liée à l'aggravation de la situation sanitaire et l'absence de visibilité des dates de réouverture des sites. 'A ce jour, aucune modalité, ni aucune décision n'ont été arrêtées', précise-t-il, estimant aussi 'disposer d'atouts structurels qui lui permettront de rebondir très rapidement dès que les conditions sanitaires permettront la réouverture de ses sites touristiques'.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -2.83%