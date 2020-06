Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : pertes creusées au 1er semestre Cercle Finance • 25/06/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un résultat net de -145,8 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, contre -121 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel courant passé de -111,5 à -125,6 millions d'une année sur l'autre. Le groupe de tourisme et d'immobilier explique que la dynamique de croissance de ses performances opérationnelles a été affectée par les premiers effets de la crise du Covid-19, son chiffre d'affaires semestriel ayant ainsi reculé de 5,7% à 696 millions d'euros. 'Le second semestre de l'exercice, sur lequel se dégage structurellement le résultat du groupe compte tenu de la saisonnalité de l'activité, notamment sur le quatrième trimestre, sera significativement impacté par les effets de la crise sanitaire', prévient-il.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris 0.00%