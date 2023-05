Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances: perte nette stable au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie une perte nette de 93,1 millions d'euros pour son premier semestre 2022-23, stable en comparaison annuelle, avec un EBITDA ajusté en amélioration de 28% à -46,8 millions, pour un chiffre d'affaires accru de 13,1% à 808,8 millions.



Outre une forte croissance de son chiffre d'affaires des activités touristiques (+20%), le groupe explique avoir bénéficié d'une gestion rigoureuse de ses coûts (30 millions d'euros d'économies confirmées sur l'exercice, dont 90% sont déjà sécurisées à date).



La bonne exécution du plan stratégique, les performances opérationnelles du premier semestre et le niveau du portefeuille de réservations touristiques à date, lui permettent de confirmer ses prévisions pour l'exercice 2022-23, relevées en avril dernier.





