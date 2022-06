Pierre & Vacances: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 11:01

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Pierre & Vacances, tout en relevant son objectif de cours de 6,5 à 7,5 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la bonne performance du 1er semestre, avec un CA de 715,3 ME, en progression de 141% y-o-y, et un EBITDA ajusté de -8,8ME, contre -286,1ME un an plus tôt.



Au regard des bonnes réalisations du semestre, le groupe a relevé ses objectifs 2022 avec un EBITDA ajusté hors éléments non-récurrents de l'ordre de 96 ME (vs 83 ME précédemment).



Dans ce contexte, Oddo ajuste ses estimations 2022 de +26% au niveau du ROC, à 37,9 ME.