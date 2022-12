Pierre & Vacances: Oddo relève son conseil et sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 10:37

(CercleFinance.com) - Oddo relève son conseil sur Pierre & Vacances, et augmente également son objectif de cours sur le titre, passant de 0,68 euro à 1,35 euro.



Le bureau d'analyses met en avant 'un bilan sain' et 'une bonne exécution du plan stratégique' qui crédibilise les objectifs à moyen-terme.



Pierre & Vacances a publié un CA hébergement en progression de 12,6% par rapport à 2019 et un EBITDA ajusté de 156,5 ME, doublé par rapport à 2019 (78,6 ME).



Pour son T1 2023, le groupe confirme que le portefeuille de réservations touristiques à date est en hausse par rapport au T1 2022 avec un retour de la clientèle étrangère, tiré par les bonnes performances de CP et Adagio.



Dans ce contexte, Oddo se dit plus confiant en la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique sur la période 2023/2026, grâce à l'ensemble des opérations déjà entamées.



'Nous relevons nos estimations de ROC 2023/2025 de 24% en moyenne, avec une marge attendue à 5.5% en 2025 vs 1.8% en 2019', conclut l'analyste.