Pierre & Vacances: Oddo garde son avis information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 15:15

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son opinion Neutre et fixe un objectif de cours à 0,68E sur le titre Pierre & Vacances.



' Le CA 2022, déjà publié, s'est établi à 1 769.8 ME (+68% y-o-y), dont 1202 ME (+94% y-o-y) en Hébergement (+12.6% vs 2019) ', relève Oddo pour qui cette bonne performance s'explique par ' la reprise dynamique des activités touristiques (+13.1% vs 2019) '.



' Le ROC 2022 ressort à 98.6 ME, soit une marge à 5.5% vs 1.8% en 2019 ', poursuit l'analyste. Et de noter que ' le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le T1 2022/2023 est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent '.



Malgré cette croissance soutenue, Oddo préfère rester prudent et maintient sa recommandation Neutre ' compte tenu du contexte macroéconomique et de l'incertitude sur l'évolution de la demande '.