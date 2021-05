Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : objectifs à horizon 2025 Cercle Finance • 18/05/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son nouveau plan stratégique Réinvention 2025, Pierre & Vacances indique viser des flux de trésorerie avant financement de 176 millions d'euros en 2025, soit une génération de trésorerie opérationnelle de 273 millions sur la période 2022 à 2025. Toujours à horizon 2025, le groupe table sur un chiffre d'affaires envisagé des activités touristiques de 1.838 millions d'euros, en croissance de 473 millions par rapport à 2019, et sur une réduction des coûts des fonctions supports à 7,5% du chiffre d'affaires. Il vise enfin un EBITDA cible de 275 millions, dont 255 millions générés par les activités touristiques et 20 millions par les activités immobilières. La marge opérationnelle courante des activités touristiques devrait atteindre 5% en 2023 et 10% en 2025.

