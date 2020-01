Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : nouveau plan stratégique pour 2024 Cercle Finance • 29/01/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances-Center Parcs annonce son nouveau plan stratégique à l'horizon 2024, Change Up, qui vise à 'dynamiser la croissance organique des activités en optimisant l'existant', et 'conduire un développement sélectif avec de stricts critères de rentabilité'. Il a pour objectifs financiers une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires hébergement de +6% (+4,7% de croissance à périmètre constant), et une marge opérationnelle courante des business lines touristiques de 5% en 2022 et de 9% en 2024. 'Ces objectifs, soutenus par un plan d'économies de 50 millions d'euros, devraient générer une trésorerie d'environ 350 millions d'euros sur la période du plan (2020-2024)', précise le groupe de tourisme et d'immobilier.

