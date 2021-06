PIERRE & VACANCES : mise à disposition d'une première tranche de financement de 175 millions d'euros

(AOF) - Conformément aux termes du nouveau financement d'un montant maximal de 300 millions d'euros, conclu le 10 mai dernier, entre Pierre et Vacances et certains créanciers financiers du groupe, une première tranche d'un montant de 175 millions d'euros (hors commission de garantie et commission d'engagement) a été mise à la disposition de Center Parcs Europe N.V, filiale à 100% de Pierre et Vacances.

En contrepartie de la libération de cette première tranche, diverses sûretés ont été octroyées par le groupe afin de garantir son remboursement ainsi que celui d'anciennes dettes de certains créanciers participant au nouveau financement à hauteur d'un montant total maximum de 125 millions d'euros.

Le solde du nouveau financement d'un montant maximum en principal de 125 millions (annulable sans pénalités), dont 34,5 millions d'euros sous forme de prêt garanti par l'Etat, pourra être tiré à l'option du groupe au plus tard le 31 octobre 2021, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives dont notamment, le vote favorable de l'assemblée générale des actionnaires de Pierre et Vacances sur la mise en place d'une fiducie-sûreté.

Pour rappel, une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Pierre et Vacances se tiendra le 1er juillet prochain, afin notamment de rendre un avis sur la mise en place de la fiducie-sûreté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.