Pierre & Vacances : les réservations touristiques en hausse par rapport aux 2 exercices précédents

Le processus d'adossement en vue de la recherche d'investisseurs se poursuit, lui, conformément à ses termes. Pierre & Vacances a reçu plusieurs offres indicatives réitérées et a procédé à une première pré-sélection des candidats investisseurs, lesquels approfondissent désormais leurs travaux d'audit en vue de la remise de leur offre ferme.

S'agissant de ses perspectives, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme précise que le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le premier trimestre de l'exercice 2021/2022 est en hausse par rapport à celui des deux exercices précédents, à la fois pour les pôles Center Parcs Europe et Pierre & Vacances Tourisme Europe.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du développement immobilier s'est établi à 54,7 millions d'euros, à comparer à 68,5 millions d'euros au 4ème trimestre 2019/2020, résultant principalement de la contribution des résidences Senioriales (16,5 millions d'euros), du Center Parcs Landes de Gascogne (Lot-et-Garonne) (9,1 millions d'euros) et des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs (17,2 millions d'euros).

(AOF) - " La reprise d’activité, observée à la réouverture des sites au troisième trimestre de l’exercice, s’est accélérée au cours de la période estivale ", souligne Pierre & Vacances à l'occasion de la présentation de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Le groupe affiche ainsi une croissance des activités touristiques de 17,3% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent à 551,6 millions d'euros, et de 2,2% par rapport à l’été 2019.

