Pierre & Vacances : le CA trimestriel à 375 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Annoncé ce mardi soir, le groupe Pierre & Vacances annonce ce soir un chiffre d'affaires au premier trimestre de 375 millions d'euros, en retrait de -4,6% en comparaison annuelle. Dans le détail, le segment Tourisme a rapporté 281,9 millions d'euros, en hausse de +14,2%. Le segment Immobilier a, lui, engrangé 93,1 millions d'euros, en baisse de -36,2%. 'Compte tenu des réservations à date, en progression significative par rapport à l'exercice précédent, le Groupe anticipe, à ce jour, une activité touristique sur le 2ème trimestre de l'exercice 2019/2020 en croissance par rapport au 2ème trimestre 2018/2019. Cette hausse concerne à la fois le pôle Pierre & Vacances Tourisme Europe et le pôle Center Parcs Europe. Le chiffre d'affaires des activités immobilières du 2ème trimestre de l'exercice devrait être en croissance par rapport au même trimestre de l'exercice précédent', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +0.99%