Pierre & Vacances : le CA semestriel à 628,7 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2019/2020 du groupe Pierre & Vacances s'affiche à 628,7 millions d'euros, en retrait de -5,7% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent. Dans le détail, les revenus s'affichent à 519,5 millions d'euros pour les activités touristiques et à 109,2 millions d'euros pour les activités immobilières. 'La croissance significative des performances opérationnelles du Groupe pré Covid-19 a permis de compenser les effets court-terme de la crise', indique le groupe. 'Les équipes du Groupe sont mobilisées sur la finalisation d'un offensif plan de relance qui sera engagé dès que seront délivrées les autorisations de réouverture. Dans la suite du déconfinement, la demande de séjours touristiques familiaux devrait être intense et concentrée sur les marchés domestiques. Le portefeuille de marques et de localisations du Groupe par son ampleur et sa diversité sont des atouts majeurs pour le redéploiement des activités du Groupe', précise Pierre & Vacances s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -2.96%