Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pierre & Vacances: hausse de 8,6% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un CA de 428 millions d'euros au titre du 2e trimestre, en hausse de 2,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le CA trimestriel lié à l'activité Hébergement affiche quant à lui une hausse de 11,7%, à 310,2 millions d'euros.



Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 778,6 millions d'euros (vs 741,8 millions d'euros au 1ersemestre 2022/2023), tandis que le chiffre d'affaires Hébergement atteint 597,4 millions d'euros en croissance de +8,6% par rapport au 1ersemestre de l'exercice précédent.



Cette croissance est tirée à la fois par une hausse duprix moyen de vente (+5,7%) et du nombre de nuits vendues (+2,7%).

Le taux d'occupation est en hausse de 0,8 point, à 70,1% (vs. 69,3% sur le 1ersemestre 2022/2023).

Le RevPar progresse de 7,2% par rapport au 1ersemestre 2022/2023.



Selon Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, la hausse du CA semestriel valide la qualité de la proposition de la valeur de chacune des marques et la pertinence de la stratégie qu'elles déploient.





Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +0.78%