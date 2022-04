Pierre & Vacances: hausse de 141% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie aujourd'hui un chiffre d'affaires groupe de 715,3 millions d'euros (ou 636,7 ME en normes IFRS) au titre du 1er semestre 2021/22 en croissance de 141% par rapport à 2020/2021.



L'activité Center Parcs (422,8 ME) a augmenté de 161%, l'activité Pierre & Vacances a gagné 240% (à 165,6 ME) tandis qu'Adagio progresse de 163% (à 67,1 ME). Seule l'activité Grands Projets & Senioriales Holding marque un recul limité de 1%, à 58,7 ME (et -20,4% par rapport à 2018/19).



Compte tenu des réservations touristiques à date sur le 3e trimestre de l'exercice 2021/2022, le Groupe anticipe à ce jour, en comparaison avec le 3 ème trimestre 2018/2019 (avant-Covid) : des performances toujours en hausse pour le pôle Center Parcs Europe et un chiffre d'affaires en progression pour Pierre & Vacances en France.



Enfin, le groupe anticipe un chiffre d'affaires en retrait pour Adagio, mais bien moindre que celui constaté au 1er semestre de l'exercice, le redressement de l'activité se confirmant au fil des semaines.