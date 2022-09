Pierre & Vacances:finalise ses opérations de restructuration information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la finalisation et le succès de ses opérations de restructuration capitalistique et financière.



L'injection de nouvelles liquidités, le retraitement de l'endettement et le nouveau financement du Groupe ont été finalisés.



Le groupe a réalisé l'apport de fonds propres d'environ 200 millions d'euros, le désendettement massif avec, notamment, la conversion en capital de 555 millions d'euros de dette, l'émission et l'attribution gratuite de 42.321.972 bons de souscription d'actions de la Société (les ' BSA Actionnaires ') au profit de l'ensemble de ses actionnaires, l'émission de 41.934.100 bons de souscription d'actions de la Société (les ' BSA Créanciers ') et l'émission et l'attribution gratuite de 39.107.134 bons de souscription d'actions de la Société (les ' BSA Garants ') au profit d'Alcentra et de Fidera.



La réalisation des opérations de restructuration s'accompagne d'un renouvellement intégral du Conseil d'administration, désormais présidé par M. Georges Sampeur. Le Conseil d'administration a notamment renouvelé le mandat de Directeur Général de M. Franck Gervais pour une durée indéterminée.