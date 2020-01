Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : entouré après son point trimestriel Cercle Finance • 22/01/2020 à 13:10









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances s'envole de 12% au lendemain du point d'activité du groupe de tourisme et d'immobilier pour son premier trimestre 2019-20, amenant Oddo BHF à réaffirmer son opinion 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 20 à 23 euros. Si le CA trimestriel est ressorti à 375 millions d'euros (-4,6%), légèrement inférieur à l'estimation d'Oddo BHF puisqu'il retenait 381 millions, le bureau d'études met en avant des perspectives positives pour l'activité touristique sur le deuxième trimestre. Il pense que 'le processus d'amélioration des marges en tourisme, enclenché en 2019 devrait se poursuivre et s'accélérer sur les exercices à venir soutenu par les différentes initiatives prises par le groupe (avec notamment l'allègement de la structure des couts)'.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +12.75%