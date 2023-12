Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances: en légère perte nette annuelle information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un résultat net de -20,6 millions d'euros pour son exercice 2023, contre +325 millions l'année précédente, mais un EBITDA ajusté de 137,1 millions, en croissance de 74% par rapport à l'exercice 2019 (référence pré-Covid).



Le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de ses activités touristiques (+12,8% par rapport à l'exercice précédent et +27,6% par rapport à 2019), portant son chiffre d'affaires total à un niveau record de 1,91 milliard d'euros (+8,2%).



'Compte tenu de la dynamique de l'activité sur le début du premier semestre et de l'exécution rigoureuse du plan RéInvention', Pierre & Vacances prévoit, pour l'exercice 2024, un EBITDA ajusté compris entre 145 et 150 millions d'euros.





