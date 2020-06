Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : en baisse, mais un broker revoit sa cible Cercle Finance • 25/06/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - Le titre Pierre & Vacances recule ce jeudi de -1%, même si l'analyste Oddo BHF annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, même s'il note que 'le S2 sera lourdement impacté par la crise sanitaire'. La cible du broker passe ainsi de 17 à 22 euros. Oddo BHF confirme au passage sa recommandation 'Achat'. 'Nous pensons que P&V est bien positionné afin de profiter d'une reprise progressive de la demande, qui sera plutôt locale cet été (>80% de la clientèle durant la saison estivale est locale) ; toutefois, ces signaux positifs restent à confirmer et ne devraient pas masquer un exercice 2020 sans doute difficile. Notre recommandation Achat est maintenue en raison de fondamentaux que nous jugeons solides en perspective des prochains exercices', analyse Oddo BHF.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -0.28%