Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pierre & Vacances: croissance de 5% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Pierre & Vacances affiche un chiffre d'affaires des activités touristiques pour l'ensemble de ses marques en hausse de 4,9% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023-24, à 1,19 milliard d'euros.



Sur son seul troisième trimestre, il a enregistré un CA touristique en retrait de 1,7%, dans un contexte conjoncturel externe compliqué, en particulier en France (météo et position des jours fériés défavorables, conjoncture économique et politique tendue, effet pré-JO).



Fort des performances passées et de ces perspectives d'activité, Pierre & Vacances confirme sa prévision d'EBITDA à 170 millions d'euros pour l'exercice 2023-24, en forte progression par rapport à l'exercice précédent (137 millions).





Valeurs associées PIERRE ET VACANCES 1,36 EUR Euronext Paris -0,87%