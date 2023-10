Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances: confirme ses prévisions sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/2023 s'élève à 1 786,5 millions d'euros en normes IFRS, (et à 614,9 millions d'euros sur le 4ème trimestre de l'exercice), à comparer à 1 612,3 millions d'euros 2021/2022 (et à 574,1 millions d'euros au 4ème trimestre 2021/2022).



' Cette croissance concerne l'ensemble des marques du Groupe et de ses destinations. Elle est portée à la fois par la progression des prix moyens de vente (+8,8%), bénéficiant notamment de la montée en gamme des sites, et par une hausse du nombre de nuits vendues (+3,8%) ' indique le groupe.



Ces performances confortent les prévisions financières du Groupe pour l'exercice 2022/2023. Le groupe vise un EBITDA ajusté à plus de 130 millions d'euros et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 millions d'euros.





