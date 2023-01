Pierre & Vacances: chiffre d'affaires en nette hausse pour le 1er trimestre 2022/2023

(AOF) - Pierre & Vacances-Center Parcs publie un chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2022/2023 à 351,8 millions d’euros, à comparer à 314,2 millions d’euros au 1er trimestre 2021/2022. « En dépit des tensions macro-économiques actuelles, le chiffre d’affaires des activités touristiques a affiché une dynamique soutenue avec une croissance de 19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 » a commenté le groupe.

Le chiffre d'affaires Hébergement s'élève à 272,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022/2023 en croissance de 19,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, après une hausse de 15,9% enregistrée pendant la saison estivale.

Le dynamisme de l'activité concerne l'ensemble des marques à savoir Center Parcs (+16,3%) , Pierre & Vacances (+4,4%) et Adagio (+51,7%). Pour Center Parcs, le taux d'occupation progresse en moyenne de près de 2 points, à 73,3% sur l'ensemble du trimestre. Le chiffre d'affaires des résidences Pierre & Vacances en France est quasi stable (-0,8%), et à stock constant, l'activité est en croissance, tandis que les résidences urbaines enregistrent un niveau d'activité supérieur à celui d'avant-crise du Covid (+22% par rapport au 1er trimestre 2019/2020).

Compte tenu du portefeuille de réservations à date sur le deuxième trimestre de l'exercice 2022/2023, le groupe anticipe à ce jour une poursuite de la croissance de l'activité " en comparaison" avec le 2ème trimestre 2021/2022, sur l'ensemble des marques. Dans un contexte macro-économique complexe et particulièrement incertain, il est pleinement mobilisé vers l'atteinte de ses objectifs stratégiques et " notamment la maitrise de sa structure de coûts ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.