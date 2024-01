Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pierre & Vacances: CA de 368,6 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 368,6 millions d'euros en normes IFRS au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, contre 351,8 millions d'euros au 1er trimestre 2022/2023.



Le chiffre d'affaires Hébergement s'élève à 287,2 millions d'euros au 1er trimestre 2023/2024 en croissance de +5,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, après une hausse de +4,8% enregistrée pendant la saison estivale.



Cette croissance est tirée à la fois par une hausse du prix moyen de vente (+5,0%) et du nombre de nuits vendues (+0,5%). Le RevPar est également en progression par rapport au 1er trimestre 2022/2023 (+4,4%).



Le taux d'occupation s'établit à 69,4% (contre 69,9% sur le 1er trimestre 2022/2023).



' Compte tenu des réservations à date sur le 2ème trimestre de l'exercice 2023/2024, le Groupe anticipe à ce jour une poursuite de la croissance de l'activité en comparaison avec le 2ème trimestre 2022/2023, sur l'ensemble des marques '.





Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -0.67%