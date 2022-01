Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances: CA de 314,2 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 314,2 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 (271,6 millions d'euros pour les activités touristiques et 42,6 millions d'euros pour les activités immobilières) en normes IFRS.



Pour le chiffre d'affaires touristique, la croissance de l'activité se poursuit au 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 avec un chiffre d'affaires en hausse de +180% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.



Le 1er trimestre 2021/2022 affiche même des performances supérieures à celles du 1er trimestre 2019/2020, pré-crise Covid (hausse du chiffre d'affaires de +2,1%, dont +3,6% sur l'hébergement).



' Le groupe anticipe en comparaison avec le 2ème trimestre 2018/2019 (avant-Covid) une activité en croissance pour le pôle Center Parcs Europe, bénéficiant notamment d'une hausse significative du prix moyen de vente et un chiffre d'affaires comparable pour Pierre & Vacances en France, retraitée de la baisse du nombre d'appartements commercialisables (-11% vs 2018/2019) ' indique la direction.





Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -0.71%