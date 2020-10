Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : CA de 1 171,5 ME sur l'exercice Cercle Finance • 15/10/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 457,8 millions d'euros au 4ème trimestre de l'exercice 2019/2020 (412,2 millions d'euros pour les activités touristiques et 45,6 millions d'euros pour les activités immobilières). Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020 s'élève à 1 171,5 millions d'euros. Il est de 982,4 millions d'euros pour les activités touristiques et 189,1 millions d'euros pour les activités immobilières. ' Le portefeuille de réservations atteint à date près de 45% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/2020 pour Pierre & Vacances en France, et 60% pour les Domaines Center Parcs Europe, soit un écart de près de 15 points par rapport au taux d'atteinte de l'exercice précédent sur l'ensemble de ce périmètre ' indique le groupe. ' Les perspectives pour Adagio, liées aux clientèles internationales et de tourisme d'affaires, sont fortement impactées avec un taux d'atteinte de 20% (soit un retard de 40 points par rapport à l'exercice précédent) '.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +0.85%