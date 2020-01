Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : bien orienté avec des propos d'analyste Cercle Finance • 30/01/2020 à 13:44









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances s'adjuge 5,2% avec le soutien d'Oddo BHF qui réaffirme sa recommandation 'achat', 'justifiée par des niveaux de valorisation faibles', et remonte son objectif de cours de 23 à 30 euros, suite à la mise à jour de ses hypothèses opérationnelles. 'Nous pensons que ces nouvelles initiatives stratégiques (présentées la veille dans le cadre du plan 2024) devraient accélérer le processus d'amélioration des marges en tourisme, enclenché en 2019', estime l'analyste en charge du dossier.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -1.61%