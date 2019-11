Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 27/11/2019 à 13:05









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances prend 1,7% après la publication par le groupe de tourisme d'un résultat opérationnel courant annuel plus que triplé à 30,9 millions d'euros, supérieur aux 27 millions attendus par Oddo BHF. Notant que le groupe anticipe une croissance des activités touristiques à périmètre constant au premier trimestre 2019-20 et soulignant une amélioration de la MOP du pôle tourisme, Oddo BHF relève son estimation de ROC de 40,1 à 44 millions pour l'exercice qui commence. Le bureau d'études maintient son opinion 'achat' et remonte sa cible de 17,5 à 20 euros, mettant en avant 'des niveaux de valorisation faibles' et par 'l'accélération de la performance opérationnelle qui sera progressive tout au long du plan stratégique 2022'.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +4.07%