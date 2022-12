Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances: avancée pour Village Nature Tourisme information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances annonce la clôture de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 29 juillet au bénéfice de la société, ainsi que le succès des opérations de restructuration de Villages Nature Tourisme.



Ces dernières ont notamment permis le financement en fonds propres d'ici le 15 décembre, par les investisseurs du principal bailleur institutionnel actuel des équipements du projet Villages Nature Paris, d'une tranche complémentaire de développement du site.



Ces opérations de restructuration ont aussi permis l'acquisition par Pierre et Vacances du solde du capital social de Villages Nature Tourisme (précédemment détenue à parité avec un partenaire du groupe).





