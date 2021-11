Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre & Vacances : aurait reçu qu'une seule offre information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le processus de recapitalisation aurait attiré qu'un seul projet de reprise, celui du trio Alentra, Fidera et Altream selon Les Echos. Le tandem Certares / Davidson Kempner n'aurait pas déposé d'offre indique le quotidien. Il serait intéressé uniquement par le pôle Center Parcs. Le fonds Sixth Street Partners n'aurait pas également montré d'intérêt. Les candidats avaient jusqu'au 8 novembre pour déposer leur proposition. La procédure de conciliation ouverte auprès du tribunal de commerce de Paris s'achève le 2 décembre. ' Pierre & Vacances affiche une dette de plus de 1MdE et devrait procéder à une recapitalisation de 300mE à 400mE afin de rembourser son financement bancaire court terme (320mE) et devrait également convertir une partie de sa dette en capital avec des abandons de créances ' indique ce matin Invest Securities. ' Le groupe doit par ailleurs trouver un accord avec ces 18 800 bailleurs individuels, une proposition d'abandon de 5 mois de loyers (contre 7,5 initialement) étant soumise actuellement à acceptation ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -10.65%