Pierre & Vacances : accord sur un nouveau financement

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances annonce avoir accepté une offre ferme de financement de la part de certains de ses partenaires bancaires existants, porteurs d'EuroPP 2022 et 2025, et porteurs d'Ornane pour un montant global maximum, en principal, de 300 millions d'euros. Ce financement aura principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du groupe liés à ses activités et ses contraintes opérationnelles dans l'attente de la réalisation d'une opération de renforcement des fonds propres. Les discussions menées avec les bailleurs dans le cadre de la conciliation ouverte le 2 février se poursuivront. Il est envisagé, à ce jour, une signature d'un accord sur l'opération de renforcement des fonds propres au plus tard en début d'année 2022.

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -0.50%