Pierre & Vacances : a reçu une offre ferme d'investisseurs

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du processus d'adossement, le Groupe annonce avoir reçu à ce jour une offre ferme émanant d'investisseurs, dont certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats. Dans le cadre de l'exécution des accords relatifs à la mise en place du Nouveau Financement conclu le 19 juin 2021, deux protocoles de conciliation ont été signés sous l'égide des conciliateurs et du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris -6.31%