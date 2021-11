Pierre & Vacances : à 7,2E passe le cap des -50% annuels

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances (-9% vers 7,2E) perd déjà plus de 20% en 2 séance depuis la cassure du support des 8,8E du 20/09... et passe le cap des -50% annuels.

Le dernier mouvement de balancier entre 10 et 9E préfigurait un test des 8E (qui avait eu lieu la veille)... et le titre ne se contentera donc pas de se retrouver divisé par plus de 2 depuis son zénith des 16,2E du 24/11/2020: il pourrait poursuivre en direction des...5E (support oblique long terme, le seul traçable après la cassure des 8E).

C'est une observation et non un pronostic, et encore moins un diagnostic sur la valeur intrinsèque de l'entreprise.