Pierre Masclet nommé directeur général d’Azqore

(AOF) - Pierre Masclet est nommé directeur général d’Azqore à compter du 1er mai 2023. Filiale d’Indosuez Wealth Management, Azqore est un fournisseur de services digitaux spécialisé dans l’externalisation de systèmes d’information et dans le traitement d’opérations bancaires pour les acteurs de la banque privée. Basé à Lausanne en Suisse, Pierre Masclet est membre du comité de direction d’Indosuez et est rattaché à Jacques Prost, Directeur général d’Indosuez. Pierre Masclet aura pour mission de poursuivre le développement d’Azqore et de renforcer sa proposition de valeur au service de ses clients.

Pierre Masclet succède à Pascal Exertier qui fait valoir ses droits à la retraite.

En 2012, il avait rejoint Indosuez en Suisse comme responsable Markets, Investment & Structuring. En 2017, il été nommé Directeur Général d'Indosuez en Asie. En 2019, il devient Directeur Général Adjoint en charge du développement pour le groupe Indosuez.