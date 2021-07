PIERRE ET VACANCES : réservations en hausse pour la saison estivale

(AOF) - Pierre & Vacances a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2020-2021 (avril à juin). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 204,7 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre bondit de 86,7 % par rapport au troisième trimestre 2019-2020, qui avait affecté par la pandémie de Covid-19. Par rapport à son niveau pré-crise, le chiffre d'affaires affiche un repli de 44,9%.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de son exercice 2020-2021, Pierre et Vacances a réalisé un chiffre d'affaires de 501,9 millions d'euros, en baisse de 37,7% sur un an et de -54,8% par rapport à son niveau pré-crise.

Dans son communiqué, Pierre et Vacances rappelle qu'il a reçu plusieurs marques d'intérêts détaillées de la part de candidats, français ou étrangers, ayant un profil tant d'investisseurs financiers que d'acteurs stratégiques ou sectoriels dans le cadre du processus de recherche d'investisseurs en vue du renforcement de ses fonds propres.

" Les discussions complémentaires avec les candidats et les travaux usuels de due diligences se poursuivent dans le cadre de ce processus compétitif ", a indiqué le groupe.

Du côté des perspectives, Pierre et Vacances signale que depuis les annonces gouvernementales fin avril, précisant le calendrier des levées des restrictions et des réouvertures des lieux fermés au public, le groupe enregistre des flux hebdomadaires de réservations en hausse, notamment pour la saison estivale.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.