PIERRE ET VACANCES présente son nouveau plan stratégique, Réinvention 2025

Le groupe cible un Ebitda de 275 millions en 2025 (146 millions en 2023), dont 255 millions générés par les activités touristiques. La marge opérationnelle courante des activités touristiques devrait atteindre 5% en 2023 et 10% en 2025.

Il prévoit une réduction des coûts des fonctions supports pour atteindre 7,5% du chiffre d'affaires en 2025 (vs. 12,6% en 2019) : 24 millions d'économies supplémentaires (en complément des 30 millions initiés dans le plan Change Up), dont 13 millions sur les outils informatiques. Un plan de Capex de 32 millions viendra soutenir la réalisation de ces économies.

Il annonce également le développement ambitieux et responsable, de nouveaux concepts, plaçant ses expertises immobilières au service de l'expérience client.

Le groupe prévoit la bascule d'une offre d'hébergeur à une offre 100% expérientielle, plus digitale, personnalisée et servicielle.

(AOF) - Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a présenté son nouveau plan stratégique, Réinvention 2025. Le groupe annonce une modernisation radicale et une montée en gamme généralisée de notre offre, supportée par des investissements supplémentaires par rapport au précédent plan, en complément d'un programme de rénovation de plus de 700 millions d'euros, financé majoritairement par leurs propriétaires sur les Domaines Center Parcs.

