Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre et Vacances: opérations de restructuration approuvées information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Pierre et Vacances annonce que, dans le cadre de sa procédure de sauvegarde, toutes les résolutions soumises aux actionnaires et créanciers nécessaires à la mise en oeuvre des opérations de restructuration prévues par l'accord conclu le 10 mars, ont été approuvées.



La prochaine étape des opérations de restructuration est l'arrêté du projet de plan de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce de Paris. A cet effet, une audience se tiendra le 22 juillet afin d'examiner le projet de plan.



Le groupe de tourisme et d'immobilier -exploitant notamment la marque Center Parcs- rappelle que la date cible pour la réalisation définitive des opérations de restructuration demeure, à ce jour, fixée au 16 septembre prochain.





Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +1.42%